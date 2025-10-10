Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
LE TECNOLOGIE DI PS6

Sony e AMD parlano del futuro di PlayStation

La tecnologia di nuova generazione sarà alla base della nuova PlayStation 6.

10 Ott 2025 - 12:01
09:00 