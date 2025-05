Slovenia, rubata la statua di Melania Trump

A Sevnica, in Slovenia, è sparita la statua in bronzo dedicata a Melania Trump, installata nel 2020 nella frazione di Rozno. La scultura, simbolo della città natale della First Lady, è stata tagliata alle caviglie e portata via da ignoti. La polizia ha aperto un’indagine sul furto. Prima di questa statua, nello stesso luogo c’era una riproduzione in legno che era stata data alle fiamme. La cittadinanza resta divisa tra chi rimpiange il simbolo e chi ne criticava l’effetto estetico. Ora si spera in un terzo tentativo più riuscito.