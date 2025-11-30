Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
NUOVI TRICK, NUOVE SFIDE

Skate. presenta la Stagione 2

Si torna agli anni Ottanta con la seconda stagione del videogioco di skateboard di Electronic Arts.

30 Nov 2025 - 12:15
01:49 