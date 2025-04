Siria, violento incendio in un deposito di carburante ad Al-Bab

Un vasto incendio è divampato in un deposito di carburante nella città di Al-Bab, nel nord della Siria, sollevando alte colonne di fumo e fiamme visibili a grande distanza. I residenti della zona si sono mobilitati rapidamente per cercare di domare le fiamme, affrontando una situazione estremamente pericolosa a causa della natura altamente infiammabile del materiale coinvolto. Le operazioni per contenere il rogo sono proseguite per ore, mentre si cercava di evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture vicine, aggravando ulteriormente i danni.