Il sottosegretario Siracusano denuncia gli insulti sessisti sui social

Di fronte a certe cose "il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie", ha detto il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento

13 Nov 2025 - 16:12
01:23 

Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, con un video postato sulla sua pagina Instagram denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e insultanti che quotidianamente riceve sui social: "Vai a cucinare e poi a tr...", "Povera donna… lecca lecca", "Dove è uscita questa soubrette", "Una cagnetta no?", "L'unica cosa chiusa è il tuo cervello". L'esponente forzista del governo Meloni elenca e mostra dal suo cellulare i messaggi, ai quali - nel video - replica in modo secco e con ironia.

"Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi", dice Matilde Siracusano. Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti nei miei post. Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, e vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili. Quindi, il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie", conclude Matilde Siracusano.

