Il sindaco Silvia Salis porta in aula gli insulti sessisti che riceve

Il sindaco di Genova Silvia Salis è intervenuta, in consiglio comunale, nel dibattito che ha diviso centrodestra e centrosinistra sulla proposta di Avs di introdurre l'educazione affettiva e sessuale a scuola. "Se non pensate che serva siete molto lontani dalla realtà", ha detto, in un discorso dove ha citato alcuni insulti sessisti che riceve sui social: "Che oggi ci sia una ipersessualizzazione è un dato di fatto, così come è un dato di fatto che aumentino i femminicidi e, proprio per questo serve l'educazione sessuale. Io vi dico cosa succede ogni giorno sui miei social - ha detto in aula - è sotto gli occhi di tutti", ha detto, citando alcuni commenti che riceve ogni giorno: "C’è nome e cognome perché per lui è una cosa normale dare della putt** alla sindaca, non mi ha detto incapace, perché alle donne dici putt**, non dici incapace e questo ce lo dobbiamo ricordare".