Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Animali
TENUTO SENZA AUTORIZZAZIONE

Siracusa, sequestrato uno scimpanzé in casa: era legato a una catena

L'esemplare è stato portato nella città siciliana da Malta, dove era stato acquistato sui mercati clandestini

22 Nov 2025 - 15:18
00:42 

I carabinieri del nucleo Cites di Catania e di Cassibile (Siracusa) con i veterinari dell'Asp siracusana hanno sequestrato uno scimpanzé in casa di un cittadino maltese con residenza in Italia, che era tenuto senza alcuna autorizzazione. Il primate (Pan troglodytes) è inserito fra le specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e fra quelle ad alto rischio estinzione, tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale di specie selvatiche minacciate di estinzione.

L'animale di circa tre anni e mezzo - fanno sapere i carabinieri - era tenuto in condizioni incompatibili con la sua natura, come attestato dai veterinari, in quanto legato a una catena di circa due metri che, oltre a costringerlo a comportamenti innaturali e stereotipati, si è poi dimostrato avergli procurato una gravissima lesione in prossimità dell'inguine. Lo scimpanzé, come dichiarato dal cittadino maltese, era stato portato proprio da Malta, dove era stato acquistato sui mercati clandestini.

video evidenza
scimpanze