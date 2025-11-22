Siracusa, sequestrato uno scimpanzé in casa: era legato a una catena

L'esemplare è stato portato nella città siciliana da Malta, dove era stato acquistato sui mercati clandestini
I carabinieri del nucleo Cites di Catania e di Cassibile (Siracusa) con i veterinari dell'Asp siracusana hanno sequestrato uno scimpanzé in casa di un cittadino maltese con residenza in Italia, che era tenuto senza alcuna autorizzazione. Il primate (Pan troglodytes) è inserito fra le specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e fra quelle ad alto rischio estinzione, tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale di specie selvatiche minacciate di estinzione.
L'animale di circa tre anni e mezzo - fanno sapere i carabinieri - era tenuto in condizioni incompatibili con la sua natura, come attestato dai veterinari, in quanto legato a una catena di circa due metri che, oltre a costringerlo a comportamenti innaturali e stereotipati, si è poi dimostrato avergli procurato una gravissima lesione in prossimità dell'inguine. Lo scimpanzé, come dichiarato dal cittadino maltese, era stato portato proprio da Malta, dove era stato acquistato sui mercati clandestini.