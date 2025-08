Siracusa, maltrattamenti su anziani e disabili in comunità

Tre comunità alloggio per disabili e anziani nel comune di Pachino, in provincia di Siracusa, sono state sequestrate e 12 persone sono state arrestate in seguito a un'operazione dei Carabinieri di Noto e del Nas di Ragusa per maltrattamenti e sequestri di persona. Le indagini hanno documentato che i titolari e i dipendenti delle strutture sanitarie costringevano i fragili pazienti a vivere in cattive condizioni e senza adeguata assistenza, aggredendoli anche verbalmente e fisicamente. Tra le vessazioni documentate anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, una ragazza con problemi psichiatrici veniva tenuta legata al letto con strumenti di contenzione ben oltre le necessità terapeutiche. Inoltre, agli ospiti venivano somministrati farmaci da dipendenti privi di titolo professionale, con rischi per la salute. Dopo i sequestri delle comunità, i degenti sono stati presi in carico da idonee strutture assistenziali.