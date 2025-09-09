Sint Maarten, aereo atterra senza carrello: passeggeri illesi

Attimi di paura domenica 7 settembre all'aeroporto Princess Juliana di Sint Maarten, dove un Boeing della compagnia canadese WestJet ha effettuato un atterraggio d'emergenza a causa di un problema al carrello. Secondo la stampa locale, il danno si sarebbe verificato al momento del contatto con la pista. Il velivolo è stato evacuato con gli scivoli di emergenza. Nessun ferito tra passeggeri e equipaggio, tutti trasferiti in sicurezza al terminal.