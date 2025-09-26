Sindacati di base e pro Pal annunciano altre proteste

Sindacati di base e pro Pal lanciano nuove giornate di protesta e annunciano una mobilitazione permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma, L'obiettivo è fermare il Paese. Ma anche la Cgil minaccia lo sciopero generale, se la Flotilla in rotta verso Gaza subirà nuovi attacchi da Israele. Oggi la protesta ha interessato aeroporti e porti, e manifestazioni si sono tenute in diverse città. Un'agitazione, quella dei sindacati di base del trasporto aereo, che era già stata proclamata per il rinnovo dei contratti di lavoro, ma ora il garante degli scioperi ha contestato le nuove motivazioni, chiedendo la revoca dello sciopero. Motivazioni pretestuose, secondo l'Usb, e così un centinaia di manifestanti hanno deciso di bloccare il cargo city di Malpensa impedendo l'ingresso ai camion diretti al terminal merci. Presidi anche a Roma Fiumicino, mentre a Napoli i manifestanti sono entrati nello scalo e sono stati bloccati dalla sicurezza, mentre cercavano di raggiungere i passeggeri in arrivo da Tel Aviv.