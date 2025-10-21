Silvio Berlusconi Editore, tre nuovi titoli sulla tecnologia a un anno dal lancio

Tre libri per interpretare la contemporaneità usando la tecnologia come punto di osservazione dei grandi cambiamenti delle società occidentali negli ultimi decenni. I testi, in libreria da oggi e tutti pubblicati dalla Silvio Berlusconi Editore, hanno il merito di raccontare i passaggi cruciali della innovazione tecnologica e digitale dagli albori dell'informatica negli anni Cinquanta del '900 fino alla nascita e alle precoci derive assunte dai social media.