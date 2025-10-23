Logo Tgcom24
Spettacolo
ANTEPRIMA

Silvia Mezzanotte, il video della cover di "Ti pretendo"

La cantante interpreta il celebre brano di Raf nell'ambito del progetto "Giancarlo Bigazzi in Lounge"

23 Ott 2025 - 08:00
03:44 