Economia
multe fino a 12mila euro

Sicurezza sul lavoro, arriva il badge di cantiere e la visita medica obbligatoria

Approvato dal Governo il decreto sicurezza lavoro. Previsti un sistema di tracciabilità e di monitoraggio digitale delle presenze in cantiere"

di Giulia Ronchi
29 Ott 2025 - 13:23
01:25 

Più sicurezza nei cantieri, arriva il badge per tutti i lavoratori edili. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge. A partire dal prossimo anno vengono rafforzati i controlli e aumentate le sanzioni. Per contrastare il lavoro nero, i datori delle aziende pubbliche o private in appalto o subappalto dovranno fornire un badge con un codice identificativo a tutti i lavoratori, specialmente a quelli esposti ad alto rischio. Entro 60 giorni, verranno definite le modalità di attuazione. Ma non è tutto. Il decreto introduce altre importanti misure. Come multe fino a 12mila euro per le imprese senza patente a crediti. Per ogni lavoratore in nero, infatti, scatterà una decurtazione di punti. Previste anche più tutele per gli studenti nell'alternanza scuola lavoro. Aumenta l'organico dell'ispettorato nazionale.  

