Si torna a scuola con nuove regole

Ripartono le scuole. E si comincia da Bolzano, la prima provincia a riaprire i cancelli. Novantamila i bambini e i ragazzi a tornare fra i banchi, un terzo di loro per frequentare lezioni in lungua tedesca. Mercoledì, invece, toccherà agli studenti dell'altra provincia, ovvero Trento, insieme al Piemonte, la Valle d'Aosta e il Veneto. La ripartenza si concluderà martedì 16 settembre, quando sarà il turno degli istituti pugliesi e calabresi. Sarà un anno diverso. Quasi 42mila i docenti che entreranno in ruolo entro la fine di settembre. Con particolare attenzione agli studenti con disabilità: gli insegnanti di sostegno assunti saranno più di 7.500 e potranno essere confermati i supplenti annuali richiesti dalle famiglie. I ragazzi, poi, dovranno fare i conti con le nuove regole. La più importante, quella che riguarda gli smartphone.