Si spaccia per maresciallo dei carabinieri, badante sventa truffa ai danni di un'anziana

Ad Ancona un 24enne campano è stato arrestato dai carabinieri per una truffa ai danni di un'anziana, sventata grazie all'intuito della badante. A casa della vittima è arrivata una telefonata. Una voce maschile si è spacciata per un maresciallo dei carabinieri che aveva arrestato la figlia dell'anziana dopo un incidente con l'automobile. "Per liberarla bisogna pagare una cauzione di 10mila euro", ha detto il finto militare. " Passerà un messo del tribunale a prenderli". Alla telefonata resa ha risposta la badante, una 60enne, che ha capito che era in corso una truffa ma è stata al gioco. Con un altro cellulare ha avvisato il 112 e due carabinieri veri hanno raggiunto l'abitazione attendendo l'arrivo del finto messo. I carabinieri, appostatisi quindi all'interno dell'abitazione della vittima, hanno quindi provveduto all'arresto in flagranza.