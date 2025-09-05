Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL MOMENTO DELL'INCIDENTE

Si schianta alla guida mentre fa un video per TikTok: studentessa salva per miracolo

La 22enne stava registrando un contenuto per i social quando ha perso il controllo del mezzo

05 Set 2025 - 11:21
00:55 

Stava cantando “…Baby One More Time” di Britney Spears mentre guidava e registrava un video per TikTok, ma la corsa si è trasformata in un incubo. Una studentessa di 22 anni della Pennsylvania ha perso il controllo dell’auto che è sbandata e si è ribaltata a lato della carreggiata. Le immagini, riprese dal suo stesso smartphone, mostrano la giovane divertirsi pochi istanti prima dell’impatto. Nonostante il veicolo sia andato distrutto, la ragazza è uscita illesa dall’incidente.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri