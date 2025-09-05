Si schianta alla guida mentre fa un video per TikTok: studentessa salva per miracolo

Stava cantando “…Baby One More Time” di Britney Spears mentre guidava e registrava un video per TikTok, ma la corsa si è trasformata in un incubo. Una studentessa di 22 anni della Pennsylvania ha perso il controllo dell’auto che è sbandata e si è ribaltata a lato della carreggiata. Le immagini, riprese dal suo stesso smartphone, mostrano la giovane divertirsi pochi istanti prima dell’impatto. Nonostante il veicolo sia andato distrutto, la ragazza è uscita illesa dall’incidente.