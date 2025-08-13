Si filmano sul tetto di un treno in corsa sul Lago d'Iseo: denunciati due minori

Due minorenni sono stati identificati e denunciati dalla polizia ferroviaria di Brescia per aver praticato "train surfing" sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. I giovani - un 16enne di origini cingalesi residente a Milano e un 17enne di origini moldave residente a Brescia, già noto per essersi arrampicato sulla Torre Breda di Milano - si erano filmati mentre uno di loro camminava in piedi sul tetto di un treno in corsa, diffondendo poi le immagini sui social.