Si arricchisce la grande informazione Mediaset

Nel pomeriggio di Canale 5 arriva "Dentro la Notizia" con Nuzzi mentre tornano anche Porro con "Quarta Repubblica" e Belinguer con "È sempre Cartabianca". E dal 7 c'è Giordano con il suo "Fuori dal coro"

di Maria Vittoria Cora'
31 Ago 2025 - 13:44
Non si è mai fermata ma da domani la grande informazione Mediaset si arricchisce ancora di più. Nel pomeriggio di canale 5 arriva “Dentro la notizia", programma Videonews condotto da Gianluigi Nuzzi. Nuovi appuntamenti e grandi conferme
Su rete 4. Torna "Quarta repubblica" con Nicola Porro, al timone dall'8 settembre anche di '10 minuti', la nuova striscia in onda alle 19.30 dal lunedì al venerdì. Martedì in prima serata "È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer. L'esordio di domenica di 'Fuori dal coro', di Mario Giordano.

