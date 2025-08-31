Tra novità e graditi ritorni Si arricchisce la grande informazione Mediaset

Nel pomeriggio di Canale 5 arriva "Dentro la Notizia" con Nuzzi mentre tornano anche Porro con "Quarta Repubblica" e Belinguer con "È sempre Cartabianca". E dal 7 c'è Giordano con il suo "Fuori dal coro"