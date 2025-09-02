Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
a Milano

Sfera Ebbasta a sorpresa sul palco con Drake

Il trapper italiano ha eseguito tre brani dopo aver abbracciato la stella canadese

02 Set 2025 - 16:15
01:06 

Il trapper italiano si è esibito durante il concerto di Drake al Forum di Assago a Milano. Sfera ha eseguito tre brani dopo aver abbracciato la stella canadese con cui è amico da diversi anni.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri