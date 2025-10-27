Logo Tgcom24
lo sci è diventato per pochi

Settimana bianca, prezzi alle stelle: skipass fino a 86 euro al giorno

Gli aumenti arrivano fino all'8% rispetto al 2023. L'abbonamento stagionale sfiora i 1800 euro, con un rincaro del 38% dal 2021. Assoutenti: "Costi in crescita per ogni aspetto della vacanza". Quattro milioni di italiani in meno sulla neve

di Matilde Liuzzi
27 Ott 2025 - 19:06
01:22 

Prezzi alle stelle per le vacanze in montagna. Quest'anno lo skipass costa fino all'8% in più rispetto al 2023. Un biglietto giornaliero per gli impianti può arrivare a 86 euro a persona. L'abbonamento stagionale sfiora i 1800 euro, con un aumento del 38% dal 2021.

L'associazione dei consumatori Assoutenti fa notare che i rincari riguardano ogni aspetto della settimana bianca, dal noleggio dell'attrezzatura alle lezioni di sci o snowboard. Le cifre parlano chiaro: il numero degli italiani che scelgono la neve è in calo. Meno quattro milioni rispetto a due anni fa e un nuovo abbassamento è previsto per quest'anno.

Un esempio: a Roccaraso, in Abruzzo, un biglietto giornaliero per un adulto costava 47 euro in alta stagione nel 2021. Lo scorso anno è arrivato a 58 euro e quest'anno potrebbe essere attorno ai 60 euro. Il rincaro maggiore si registra a Livigno: dai 52 euro del 2021 ai 72 euro attuali. Aumento oltre il 20% anche per hotel e ristoranti negli ultimi quattro anni.

