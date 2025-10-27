Settimana bianca, prezzi alle stelle: skipass fino a 86 euro al giorno

L'associazione dei consumatori Assoutenti fa notare che i rincari riguardano ogni aspetto della settimana bianca, dal noleggio dell'attrezzatura alle lezioni di sci o snowboard. Le cifre parlano chiaro: il numero degli italiani che scelgono la neve è in calo. Meno quattro milioni rispetto a due anni fa e un nuovo abbassamento è previsto per quest'anno.