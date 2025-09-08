Logo Tgcom24
Sergio Mattarella a Porta San Paolo per l'82esimo anniversario della Difesa di Roma

Alla cerimonia presenti tra gli altri, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto

08 Set 2025 - 11:12
01:18 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori a Porta San Paolo, nell'82mo anniversario della Difesa di Roma, accanto al monumento che ricorda la resistenza dei romani contro i tedeschi dopo l'8 settembre. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

