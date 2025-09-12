Logo Tgcom24
articoli di cancelleria pericolosi

Sequestrati quasi 100mila prodotti scolastici illegali tra Napoli e provincia

La guardi di finanza ha denunciato, a vario titolo, 11 persone

12 Set 2025 - 12:36
Oltre 150mila prodotti illegali, di cui oltre 92mila prodotti scolastici e articoli di cancelleria destinati a bambini e ragazzi in età scolare, ritenuti contraffatti o pericolosi per la salute, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Napoli nell'ambito di controlli mirati eseguiti prima dell'inizio dell'anno scolastico. Sono stati segnalati alla Camera di Commercio 16 responsabili per violazioni amministrative, mentre 11 sono i denunciati all'Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. 

