A Verona

Sequestrati 85 kg di tabacco di contrabbando

Scoperto un punto vendita irregolare in un negozio di alimentari: denunciati due pakistani

15 Set 2025 - 12:05
La guardia di finanza di Verona ha sequestrato oltre 85 chilogrammi di tabacco di contrabbando e denunciato due cittadini di origine pakistana. L’operazione, condotta tra Nogara e San Bonifacio, è partita da un primo sequestro di 52 kg a maggio e ha portato alla scoperta di un secondo punto vendita irregolare in un negozio di alimentari. Il tabacco sequestrato, privo del contrassegno dei Monopoli di Stato, era destinato all'uso orale, tipico di paesi come India e Pakistan.

