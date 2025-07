Separazione delle carriere dei magistrati, secondo ok del Senato

Tecnicamente non sarà l'ultimo passaggio parlamentare, ma quello di oggi in Senato è di fatto il voto decisivo per arrivare alla separazione delle carriere per i magistrati. Norma cardine della riforma della giustizia, cavallo di battaglia di Forza Italia, che esulta per essere arrivati al traguardo finale nonostante - dicono gli azzurri - qualche invasione di campo da parte delle toghe.