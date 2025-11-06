Scuola, rinnovato il contratto: circa 150 euro mensili in più ai docenti

Aumenti in busta paga, maggiori tutele e pagamento degli arretrati. E' stato firmato il rinnovo del contratto collettivo della scuola per il triennio 2022-24. Gli incrementi sono di circa 150 euro medi mensili, fino a 185 euro per i docenti con oltre 35 anni di servizio, 240 euro per ricercatori e tecnologi. Un accordo che riguarda 1 milione e 286mila dipendenti tra enti di ricerca, alta formazione, università e scuola. Verranno versati anche gli arretrati del biennio passato, di circa 2mila euro lordi da corrispondere a ogni docente. Nell'intesa sono previste maggiori tutele tra cui l'assicurazione sanitaria gratuita, che può garantire rimborsi relativi a prestazioni fino a 3mila euro. Unica sigla a non firmare la Cgil. Per il ministro all'Istruzione Valditara è un risultato storico: "Tre contratti in un mandato di governo non si erano mai visti".