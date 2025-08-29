Scuola, oltre 41mila nuovi docenti assunti

La scuola riparte e ingrana la marcia. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, è il ministro Valditara a sottolineare le misure varate per questa nuova stagione. Assunzioni di personale docente già concluse con tre settimane d’anticipo rispetto allo scorso anno, riduzione delle reggenze e soprattutto - entro settembre - 41.901 nuovi docenti che entreranno in ruolo pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto a prima. "Tempi più rapidi per l’immissione in ruolo dei docenti, maggiore copertura delle cattedre rispetto agli anni passati, per la prima volta i genitori degli studenti con disabilità hanno potuto scegliere la continuità didattica con gli insegnanti di sostegno" ha dichiarato il ministro. Attenzione particolare a quest’ultimo tema: i docenti di sostegno assunti sono 7.820.