Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Skuola
pochi laureati

Scuola, l'Ocse boccia gli italiani

Fotografia sconfortante quella che emerge dall'indagine sulle capacità cognitive degli adulti

di Maria Stella Carrara
10 Set 2025 - 13:23
01:33 

Non sanno scrivere correttamente, sbagliano calcoli elementari e soprattutto non sono in grado di comprendere un testo completo di poche frasi. E' una fotografia sconfortante quella che emerge dall'indagine Ocse sulle capacità cognitive degli adulti. Un italiano su 3, pari al 37% degli adulti, comprende solo testi molto brevi, con informazioni minime che non distraggano l'attenzione: ha, in sostanza, quello che gli studiosi definiscono un "basso livello di alfabetizzazione". Non solo. Dall'indagine emerge che solo un giovane su tre riesce a tagliare il traguardo della laurea contro una media Ocse che sfiora il 50%. La percentuale di giovani laureati in Italia è ferma al 32%, contro il 40 dei 25-34enni tedeschi e il 53 dei francesi e degli spagnoli.

ocse
scuola
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri