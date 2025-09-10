Scuola, l'Ocse boccia gli italiani

Non sanno scrivere correttamente, sbagliano calcoli elementari e soprattutto non sono in grado di comprendere un testo completo di poche frasi. E' una fotografia sconfortante quella che emerge dall'indagine Ocse sulle capacità cognitive degli adulti. Un italiano su 3, pari al 37% degli adulti, comprende solo testi molto brevi, con informazioni minime che non distraggano l'attenzione: ha, in sostanza, quello che gli studiosi definiscono un "basso livello di alfabetizzazione". Non solo. Dall'indagine emerge che solo un giovane su tre riesce a tagliare il traguardo della laurea contro una media Ocse che sfiora il 50%. La percentuale di giovani laureati in Italia è ferma al 32%, contro il 40 dei 25-34enni tedeschi e il 53 dei francesi e degli spagnoli.