Scritta contro Kirk, senatore Usa la cancella con il rullo di vernice

Il fatto a Houston lungo l'autostrada 59
Il senatore statunitense Ted Cruz si è mosso di persona per rimuovere un graffito contenente un’espressione volgare nei confronti di Charlie Kirk. La scritta, lungo l’autostrada 59 a Houston, è stata realizzata con vernice spray su un muro nei pressi di una ringhiera.
Il senatore Cruz ha provveduto a coprire il graffito con della vernice bianca, dichiarando che il Dipartimento dei Trasporti del Texas è stato prontamente informato dell'accaduto. "Nel frattempo - ha detto - i texani non dovranno più vedere questa spazzatura carica d’odio".
