Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
L'OMAGGIO AI MILITARI

Scozia, Re Carlo III visita la base RAF di Lossiemouth

La parata per il 42esimo Squadrone della Royal Air Force si è tenuta alla RAF Lossiemouth, una delle due stazioni che proteggono lo spazio aereo del Regno Unito

07 Ago 2025 - 14:59
00:48 

Mercoledì 6 agosto re Carlo III d'Inghilterra ha assistito a una parata militare in un aeroporto nel nord-est della Scozia. La parata per il 42esimo Squadrone della Royal Air Force si è tenuta alla RAF Lossiemouth, una delle due stazioni che proteggono lo spazio aereo del Regno Unito. Prima ha assistito al sorvolo di due bombardieri Typhoon e di un aereo P-8A Poseidon. In un discorso durante l'evento, ha ringraziato i militari e le loro famiglie per il loro servizio e sacrificio. Il re ha poi visitato l'edificio e l'hangar che ospita l'aereo P-8A Poseidon.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri