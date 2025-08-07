Scozia, Re Carlo III visita la base RAF di Lossiemouth

Mercoledì 6 agosto re Carlo III d'Inghilterra ha assistito a una parata militare in un aeroporto nel nord-est della Scozia. La parata per il 42esimo Squadrone della Royal Air Force si è tenuta alla RAF Lossiemouth, una delle due stazioni che proteggono lo spazio aereo del Regno Unito. Prima ha assistito al sorvolo di due bombardieri Typhoon e di un aereo P-8A Poseidon. In un discorso durante l'evento, ha ringraziato i militari e le loro famiglie per il loro servizio e sacrificio. Il re ha poi visitato l'edificio e l'hangar che ospita l'aereo P-8A Poseidon.