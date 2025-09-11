Scoperta negli abissi, il nuovo "pesce lumaca" avvistato a 4mila metri di profondità

Dal colore rosa e dal corpo gelatinoso, un inedito "pesce lumaca" è stato identificato a 4mila metri negli abissi oceanici. L'avvistamento risale al 2019, ma solo ora gli studiosi di tre università americane hanno confermato la scoperta. La nuova specie, denominata Carproctus colliculi, fa parte della famiglia Liparidae, che include pesci adattati agli ambienti più estremi. Complessivamente, la ricerca ha portato alla classificazione di tre nuove varietà appartenenti allo stesso gruppo.