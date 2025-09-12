Logo Tgcom24
nuovo abitante degli abissi

Scoperta in California una nuova specie di pesce

Il pesce lumaca bitorzoluto è lungo appena 9,2 cm, ha pelle rugosa, colore rosa e occhi grandi

12 Set 2025 - 12:15
00:35 

E’ stato chiamato Careproctus colliculi, pesce lumaca bitorzoluto, ed è una nuova specie di pesce scoperta in California da un team internazionale guidato dal Monterey Bay Aquarium Research Institute (Mbari). Lungo appena 9,2 cm, ha pelle rugosa, colore rosa e occhi grandi. La scoperta è stata pubblicata su Ichthyology and Herpetology, dopo che TAC e sequenziamento genetico hanno confermato che si tratta di una specie mai descritta prima.

