Scoperta in California una nuova specie di pesce

E’ stato chiamato Careproctus colliculi, pesce lumaca bitorzoluto, ed è una nuova specie di pesce scoperta in California da un team internazionale guidato dal Monterey Bay Aquarium Research Institute (Mbari). Lungo appena 9,2 cm, ha pelle rugosa, colore rosa e occhi grandi. La scoperta è stata pubblicata su Ichthyology and Herpetology, dopo che TAC e sequenziamento genetico hanno confermato che si tratta di una specie mai descritta prima.