Scontro Trump-Zelensky, le reazioni in Italia

"Una divisione non converrebbe a nessuno. Ci renderebbe tutti più deboli. È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina". E' la proposta di Giorgia Meloni e nel disorientamento diplomatico, anticipa il ragionamento che porrà al vertice di domenica a Londra. "Servono nervi saldi". Osserva sui social il vice premier Tajani. Mentre Salvini fa il tifo per Trum e lo dichiara con un "Forza Donald".