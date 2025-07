Scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, i razzi sparati dalla strada

Dalle prime ore della giornata diversi scontri a fuoco sono in corso in tutta la zona di confine contesa tra Thailandia e Cambogia, con i due Paesi che si accusano a vicenda di aver dato inizio alle ostilità. Secondo le autorità di Bangkok, almeno nove persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi lanciati dalle truppe cambogiane.