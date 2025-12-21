Logo Tgcom24
IL CORTEO PER ASKATASUNA

Scontri a Torino, solidarietà unanime alle forze dell'ordine | Salvini invoca le ruspe

Condanna bipartisan delle violenze. Tajani cita Pasolini: "Figli di papà che se la prendono con i figli del popolo"

di Laura Berlinguer
21 Dic 2025 - 12:45
01:28 

Bombe carta, cassonetti dati alle fiamme, lanci di pietre e bottiglie: il corteo per Askatasuna si è trasformato in guerriglia urbana. Ferma la condanna del centrodestra: Salvini definisce i centri sociali "covi di violenti" e invoca le ruspe; Tajani cita Pasolini ("Figli di papà che se la prendono con i figli del popolo"). C'è chi sollecita l'intervento della segretaria del Pd Schlein. Condanna anche dai 5 Stelle. Solidarietà unanime alle forze dell'ordine.

