Scontri a Torino, solidarietà unanime alle forze dell'ordine | Salvini invoca le ruspe

Bombe carta, cassonetti dati alle fiamme, lanci di pietre e bottiglie: il corteo per Askatasuna si è trasformato in guerriglia urbana. Ferma la condanna del centrodestra: Salvini definisce i centri sociali "covi di violenti" e invoca le ruspe; Tajani cita Pasolini ("Figli di papà che se la prendono con i figli del popolo"). C'è chi sollecita l'intervento della segretaria del Pd Schlein. Condanna anche dai 5 Stelle. Solidarietà unanime alle forze dell'ordine.