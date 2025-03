Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si sono verificati a Istanbul, durante una manifestazione di protesta contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Agenti in assetto anti sommossa hanno utilizzato spray urticante per respingere un gruppo di manifestanti che voleva dirigersi verso la centrale piazza Taksim, luogo simbolico per le proteste a Istanbul, da giorni completamente transennata e presidiata dalle forze dell'ordine.