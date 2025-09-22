Logo Tgcom24
MOBILITAZIONE GENERALE

Sciopero per Gaza, a Genova in migliaia bloccano i varchi del porto

Nonostante la pioggia e l'allerta arancione, in migliaia sono scesi in piazza per bloccare i varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno

22 Set 2025 - 15:03
Dai portuali di Genova era partito l'appello "Blocchiamo tutto" e Genova ha risposto oggi con una mobilitazione imponente allo sciopero generale per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla proclamato da Usb. Nonostante la pioggia e l'allerta arancione, questa mattina in migliaia sono scesi in piazza per bloccare i varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno. Mentre centinaia di lavoratori e cittadini hanno preso parte al presidio davanti ai varchi portuali, in migliaia hanno raggiunto la zona di San Benigno con tre diversi cortei partiti da via Balbi, piazza Montano e dalla rotonda di Oregina.

