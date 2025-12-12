Sciopero generale, lo scontento dei pendolari: "Di venerdì? Ci siamo abituati"

Treni cancellati, linee della metropolitana chiuse, tram e autobus che passano a singhiozzo. E’ l’ennesimo venerdì nero per chi è costretto a servirsi dei i mezzi pubblici La mobilitazione interessa tutto il personale del settore ferroviario. Lo sciopero terminerà alle 21 di venerdì. A Roma Termini si registrano pesanti ritardi e cancellazioni. Ulteriori disagi per le manifestazioni e i cortei nelle maggiori città italiane. Non sciopera il personale del trasporto aereo che si era già fermato. "Per fortuna, io oggi ho preso l’aereo….".