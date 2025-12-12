Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
trasporti fermi

Sciopero generale, lo scontento dei pendolari: "Di venerdì? Ci siamo abituati"

Trasporti fermi e città nel caos

di Simone Cerrano
12 Dic 2025 - 13:05
01:34 

Treni cancellati, linee della metropolitana chiuse, tram e autobus che passano a singhiozzo. E’ l’ennesimo venerdì nero per chi è costretto a servirsi dei i mezzi pubblici La mobilitazione interessa tutto il personale del settore ferroviario. Lo sciopero terminerà alle 21 di venerdì. A Roma Termini si registrano pesanti ritardi e cancellazioni. Ulteriori disagi per le manifestazioni e i cortei nelle maggiori città italiane. Non sciopera il personale del trasporto aereo che si era già fermato. "Per fortuna, io oggi ho preso l’aereo….".

sciopero generale
video tg