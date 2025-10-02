Sciopero generale, è muro contro muro

"Lo sciopero è legittimo" insiste il leader della Cgil che alza la posta confermando l'agitazione e annunciando che impugnerà la delibera del Garante

Bloccare tutto resta dunque la parola d'ordine per domani: cento i cortei previsti. Un altro venerdì nero per i cittadini con strade, mezzi di trasporto, scuole, università e uffici pubblici off limits.