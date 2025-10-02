Sciopero generale, è muro contro muro

Il Garante dice che lo sciopero generale senza preavviso è illegittimo, Landini invece...di Alessandra Chertizza
"Lo sciopero è legittimo" insiste il leader della Cgil che alza la posta confermando l'agitazione e annunciando che impugnerà la delibera del Garante
Bloccare tutto resta dunque la parola d'ordine per domani: cento i cortei previsti. Un altro venerdì nero per i cittadini con strade, mezzi di trasporto, scuole, università e uffici pubblici off limits.
E quando Meloni boccia l'agitazione, stigmatizzando la reazione dei sindacati, Cgil e opposizioni insorgono. "Giù le mani dal diritto di sciopero" dichiara Elly Schlein che parla di inaccettabile attacco ai sindacati da parte del premier.
