Sciopero generale, da Landini prove di leadership

Quando si dice prendere… la protesta al balzo! E così questo sciopero generale - indetto in tutta fretta sull’onda (è il caso dirlo) della Flotilla - secondo molti osservatori conterrebbe anche venature molto, molto più politiche di quanto si pensi. In prima fila, il segretario Cgil Maurizio Landini. Che negli ultimi anni non ha perso occasione di puntare spesso sui temi delle forze di opposizione. Vede all’orizzonte l’ultimo anno – il prossimo – del suo secondo mandato da leader Cgil. E giù dunque più d’uno a chiedersi: che tutto faccia brodo per provare a mettersi alla testa proprio dell’opposizione?