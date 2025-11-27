Logo Tgcom24
BRACCIA INCROCIATE

Sciopero del 28 novembre: sarà un venerdì nero

Dai trasporti"alla scuola, dalla stampa alla sanità: interi settori si fermano

di Stefania Scordio
27 Nov 2025 - 12:29
01:27 

Dai trasporti alla scuola, dalla stampa alla sanità: il 28 novembre è un venerdì di scioperi, con interi settori fermi. La mobilitazione coinvolgerà lavoratori sia pubblici sia privati. Le sigle sindacali protestano contro la Manovra economica, in particolare per l'aumento delle spese militari a discapito dei servizi pubblici. Previsto anche un presidio a Montecitorio dalle ore 11 con manifestazioni in diverse città. Disagi per treni e aerei. Fermi anche i servizi autostradali. Dalle 6 del mattino braccia incrociate anche per i giornalisti contro il mancato rinnovo del contratto e per chiedere nuove regole sull'uso dell'Intelligenza artificiale nelle redazioni.

sciopero
video evidenza