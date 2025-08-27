Scioperi: a settembre si fermeranno treni, aerei e mezzi pubblici

Dopo la tregua di agosto, a settembre si riapre la stagione degli scioperi soprattutto per il settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. In particolare il comparto ferroviario sarà fermo il 4 e il 5 settembre per 21 ore. L’agitazione partirà la sera di giovedì 4 e durerà fino alle 18 di venerdì 5. Il 16 e il 17 settembre sarà la volta dello sciopero trasporto merci su rotaia che durerà 24 ore. Per il trasporto aereo, invece, le date interessate sono il 6 e il 26 settembre. Infine, per il trasporto pubblico locale è già prevista una fitta rete di scioperi. Il 15 settembre disagi previsti in Umbria, e a la Spezia, Pisa, e Ravenna.