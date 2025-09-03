Schiusa record a Varazze: 63 tartarughe Caretta Caretta raggiungono il mare

Ben 63 piccole tartarughe marine della specie Caretta Caretta sono nate a Varazze, in Liguria. I piccoli esemplari sono emersi dal nido, situato su una spiaggia libera, e hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. L'evento è stato attentamente monitorato dalle biologhe di Arpal, dal Gruppo Ligure Tartarughe e dai volontari di Menkab, che hanno fornito supporto per aiutare i piccoli a superare le onde. Il presidio sul nido continua senza sosta per controllare nuove possibili nascite, mentre il monitoraggio si estende agli altri sette nidi presenti lungo la costa ligure, da Laigueglia a Riva Ligure.