Schianto aereo in India, un solo superstite tra i 242 a bordo

Tragedia ad Ahmedabad, in India: un Boeing 787 dell’Air India con 242 persone a bordo è precipitato cinque minuti dopo il decollo, causando almeno 241 vittime. Il volo, diretto a Londra Gatwick, si è schiantato contro uno studentato della facoltà di Medicina, provocando anche decine di feriti e dispersi tra gli studenti e i residenti. L’unico sopravvissuto al disastro è Vishwash Kumar Ramesh, 40enne britannico di origini indiane, ora ricoverato in ospedale. Il posto vicino all’uscita d’emergenza potrebbe avergli salvato la vita. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.