Scandinavia, addio vacanze al fresco

E con il gran caldo, scattano gli allarmi sanitari su salute e sicurezza. Per la Finlandia e la Svezia, allerta gialla per le temperature potenzialmente pericolose: è la settimana più bollente dell'estate, avvertono gli esperti, diramando quelli che per noi sono i soliti avvisi: non uscire nelle ore più calde, bere molto e non affaticarsi. Non è la prima estate particolarmente calda - il record al momento spetta al 2024 - ma è il segno che anche la Scandinavia sta subendo cambiamenti climatici costanti.