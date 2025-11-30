Logo Tgcom24
IL CHIARIMENTO

Scalata Mps a Mediobanca, il Mef: "Nessuna interferenza del ministro Giorgetti"

La nota del ministero dopo la richiesta dell'opposizione di riferire in Aula

di Fabrizio Summonte
30 Nov 2025 - 21:59
01:43 

Non c'è stata alcuna interferenza da parte del ministro Giorgetti nella scalata a Mediobanca del Monte dei Paschi di Siena. "Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha agito sempre nel pieno rispetto delle regole", recita una nota del Mef. Il chiarimento arriva dopo che le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di andare in Aula per riferire al Parlamento e chiarire al Paese tutti gli aspetti di questa vicenda.

