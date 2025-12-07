Scala, il 7 dicembre cena di gala firmata Oldani: "Omaggio a Milano con lo zafferano, al resto d'Italia con i cappelletti"

Dopo la Prima"che inaugura la stagione lirica del teatro"con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk""di Sostakovicdi Adele Costantini
Lo chef bistellato Davide Oldani ha curato il menu della tradizionale cena di gala dopo la Prima del 7 dicembre che inaugura la stagione lirica del teatro alla Scala, quest'anno con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Sostakovic. Come di consueto la cena a inviti del teatro - a cura del Caffè Scala - si svolgerà alla Società del giardino. "Il menù - ha spiegato Oldani - è stato pensato con alcuni tocchi milanesi su una base di cucina italiana classica". Tra i piatti, cappelletti al burro nocciola e profumo di erba salvia, decorati con chicchi di riso allo zafferano. "Un omaggio a Milano insieme a un omaggio al resto d'Italia", ha confermato a Tgcom24.