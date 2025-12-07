Scala, il 7 dicembre cena di gala firmata Oldani: "Omaggio a Milano con lo zafferano, al resto d'Italia con i cappelletti"

Lo chef bistellato Davide Oldani ha curato il menu della tradizionale cena di gala dopo la Prima del 7 dicembre che inaugura la stagione lirica del teatro alla Scala, quest'anno con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Sostakovic. Come di consueto la cena a inviti del teatro - a cura del Caffè Scala - si svolgerà alla Società del giardino. "Il menù - ha spiegato Oldani - è stato pensato con alcuni tocchi milanesi su una base di cucina italiana classica". Tra i piatti, cappelletti al burro nocciola e profumo di erba salvia, decorati con chicchi di riso allo zafferano. "Un omaggio a Milano insieme a un omaggio al resto d'Italia", ha confermato a Tgcom24.