Sardegna, presidente Todde all'angolo: "Io non mi dimetto"

"Io non mi dimetto, lo farei se i sardi mi revocassero fiducia, altre possibilità non esistono". Questa la reazione del presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde a chi chiede le sue dimissioni, dopo che il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso contro la richiesta di decadenza dalla carica. Todde era stata accusata di irregolarità nelle dichiarazioni sulle spese elettorali. I giudici hanno riconosciuto che i rilievi avanzati dal consiglio di garanzia della Regione comporterebbero la sanzione richiesta, ma hanno anche stabilito che la decisione sulla decadenza non può spettare all'organo giudiziario, ma a quello politico: il consiglio regionale. A complicare la questione c'è l'attesa per un parere della corte costituzionale. Solo in seguito il consiglio regionale potrà decidere se confermare la Todde o se dichiararla decaduta dalla carica. Nel frattempo la presidente annuncia battaglia.