Santuario delle scimmie aiuta veterani a combattere disturbo da stress post-traumatico

Un veterano militare con disturbo da stress post-traumatico (PTSD) trova pace grazie all’affetto di una scimmia ragno nel Gulf Coast Primate Sanctuary, un rifugio per primati in Mississippi, negli Stati Uniti, fondato dalla veterana April Stewart. John Richard, volontario del santuario, ha sviluppato un legame speciale con Louie, una scimmia ragno di 2 anni, che lo aiuta a gestire il suo PTSD più efficacemente di qualsiasi cura medica. Stewart, veterana dell'Air Force che ha sofferto di PTSD causato da traumi militari, ha trasformato il suo amore per gli animali in un modo per guarire, creando un santuario che accoglie primati ex animali domestici abbandonati o maltrattati. Il santuario mira a offrire ai primati un ambiente naturale e sociale, restituendo loro la vita in famiglia e aiutando anche i volontari a riscoprire fiducia e serenità.