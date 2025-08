Santorini, proposta di matrimonio rovinata da due turisti: il video è virale

Aveva scelto un angolo appartato di Santorini, perla della Grecia, per chiedere alla fidanzata di sposarlo, sperando in un ricordo perfetto. Tutto era pronto: la fotocamera in posizione, l'anello in tasca, l'emozione nell’aria. Ma due turisti ignari, intenti a mangiare una merendina, si sono fermati proprio davanti all'obiettivo, coprendo la scena. Il video, condiviso online, ha fatto il giro del web, trasformando la romantica proposta in una divertente clip da "spot pubblicitario".