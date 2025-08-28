Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
AFFIDATA AL WWF

Santa Maria di Leuca, salvata una tartaruga Caretta Caretta dalla guardia di finanza

L'esemplare è stato recuperato con cura dai militari e consegnato ai volontari del WWF e Legambiente

28 Ago 2025 - 13:20
00:56 

Nelle acque della Baia di Santa Maria di Leuca, la guardia di finanza di Gallipoli ha salvato una tartaruga marina Caretta Caretta in difficoltà, probabilmente a causa dell'ingestione di plastica o di attività di pesca illegale. L'esemplare è stato recuperato con cura dai militari e consegnato ai volontari del WWF e Legambiente, che l'hanno trasportato al centro specializzato di Calimera, in provincia di Lecce, per le cure veterinarie.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri