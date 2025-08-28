Santa Maria di Leuca, salvata una tartaruga Caretta Caretta dalla guardia di finanza

Nelle acque della Baia di Santa Maria di Leuca, la guardia di finanza di Gallipoli ha salvato una tartaruga marina Caretta Caretta in difficoltà, probabilmente a causa dell'ingestione di plastica o di attività di pesca illegale. L'esemplare è stato recuperato con cura dai militari e consegnato ai volontari del WWF e Legambiente, che l'hanno trasportato al centro specializzato di Calimera, in provincia di Lecce, per le cure veterinarie.